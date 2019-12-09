Лыжи беговые

Как оформить заказ в Интернет-магазине?

Уважаемые покупатели!

Для совершения покупок в Интернет-магазине необходимо зарегистрироваться.



Для оформления заказа необходимо:



1. Выбрать товар, размер, цвет и нажать кнопку «КУПИТЬ».

Для продолжения необходимо авторизоваться или зарегистрироваться (если вы еще не прошли эту процедуру ранее).

Если у товара отсутсвует кнопка "Купить", значит данный товар не доступен для заказа в Интернет-магазине.



2. Указать необходимое количество товара и наличие дисконтной карты, ввести Город доставки (выбрать нужный из выпадающего списка) и нажать кнопку «ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ».

Если необходимо продолжить набор «Корзины» - нажать кнопку «ВЕРНУТЬСЯ В КАТАЛОГ».



3. Выбрать способ доставки и нажать кнопку «ПРОДОЛЖИТЬ».



4. Ознакомиться с условиями покупки (оплаты, доставки), возврата товара, с условиями гарантийных обязательств и нажать кнопку «ОФОРМИТЬ».





После оформления заказа в ближайшее время с вами свяжется менеджер для уточнения деталей заказа.









Режим работы менеджеров Интернет-магазина:





Как оформить заказ из магазина "Триал-Спорт" другого города:

Ежедневно: 10:00 - 22:00

Если в вашем городе нет магазина сети "Триал-Спорт", то вы можете связаться с удобным вам магазином сети "Триал-Спорт", в котором есть выбранный вами товар, зарезервировать его, получить и оплатить счет за товар. После чего вам необходимо самостоятельно выбрать транспортную компанию, заказать услугу по доставке товара по нужному адресу и оплатить все транспортные расходы за его пересылку.

Если в вашем городе в магазине сети "Триал-Спорт" нет в наличии нужного вам товара, то вы можете связаться с удобным вам магазином сети "Триал-Спорт", в котором есть выбранный вами товар, зарезервировать его, получить и оплатить счет за товар. После чего вам необходимо самостоятельно выбрать транспортную компанию, заказать услугу по доставке товара по нужному адресу и оплатить все транспортные расходы за его пересылку.