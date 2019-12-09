Лыжи беговые

Спортивные беговые лыжи начального уровня для конькового хода от компании Rossignol. Подойдут любителям активных лыжных прогулок. Благодаря конструкции Active cap, комбинирующей два материала с различными свойствами, сердечнику LDC Premium (Low Density Core), увеличенным боковым граням, за счёт техноллогии Extended Edge technology, и геометрии COBRA RACING лыжи обладают высокой стабильностью и производительностью. Cкользящая поверхность лыж K7000 с двойными бороздками SKATING DOUBLE GUIDE GROOVE, повышающими устойчивость и способность контролировать направление, создаёт отличное скольжение, а заниженный и короткий мыс придаёт лыжам повышенную манёвренность. На лыжах установлена платформа IFP для использования креплений системы TURNAMIC®, обеспечивающей лыже естественную гибкость и хорошее ощущение рельефа трассы. Особенности: • конструкция Active cap; • технология Extended Edge technology; • геометрия COBRA RACING; • технология SKATING DOUBLE GUIDE GROOVE; • платформа IFP.
1. Выбрать товар, размер, цвет и нажать кнопку «КУПИТЬ». Для продолжения необходимо авторизоваться или зарегистрироваться (если вы еще не прошли эту процедуру ранее). Если у товара отсутсвует кнопка "Купить", значит данный товар не доступен для заказа в Интернет-магазине.
2. Указать необходимое количество товара и наличие дисконтной карты, ввести Город доставки (выбрать нужный из выпадающего списка) и нажать кнопку «ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ». Если необходимо продолжить набор «Корзины» - нажать кнопку «ВЕРНУТЬСЯ В КАТАЛОГ».
3. Выбрать способ доставки и нажать кнопку «ПРОДОЛЖИТЬ».
Режим работы менеджеров Интернет-магазина: Ежедневно: 10:00 - 22:00
Как оформить заказ из магазина "Триал-Спорт" другого города:
Если в вашем городе нет магазина сети "Триал-Спорт", то вы можете связаться с удобным вам магазином сети "Триал-Спорт", в котором есть выбранный вами товар, зарезервировать его, получить и оплатить счет за товар. После чего вам необходимо самостоятельно выбрать транспортную компанию, заказать услугу по доставке товара по нужному адресу и оплатить все транспортные расходы за его пересылку.
Если в вашем городе в магазине сети "Триал-Спорт" нет в наличии нужного вам товара, то вы можете связаться с удобным вам магазином сети "Триал-Спорт", в котором есть выбранный вами товар, зарезервировать его, получить и оплатить счет за товар. После чего вам необходимо самостоятельно выбрать транспортную компанию, заказать услугу по доставке товара по нужному адресу и оплатить все транспортные расходы за его пересылку.
Условия доставки
По г. Москве в пределах МКАД
Стоимость доставки составляет 340 р. за одну единицу товара. Доставка производится в пределах МКАД, а также в район Куркино и г. Химки. Доставка осуществляется до вашего подъезда. Максимальный срок доставки 3 рабочих дня со дня оформления заказа (зависит от загрузки службы доставки). Доставка осуществляется в будние дни с 10.00 до 22.00. Накануне доставки курьер свяжется с вами и сообщит о доставке.
В целях безопасности мы осуществляем доставку заказа только на конкретный адрес и не передаём товар на автостоянках, станциях метро и в других общественных местах.
Перед доставкой каждый велосипед собирается и тщательно настраивается профессиональными механиками.
Вместе с заказанным товаром покупатель получает полный комплект документов: чек, гарантийный талон, паспорт и инструкцию, в случае приобретения велосипеда.
Прием товара покупателем производится в присутствии курьера в месте достаточном для осмотра и при хорошем освещении.
К сожалению, курьер не сможет проконсультировать вас по вопросам технических параметров и функциональных особенностей товара.
Обязательно убедитесь в правильной комплектности и отсутствии дефектов товара. После получения заказа претензии к внешним дефектам товара, его количеству, комплектности и товарному виду не принимаются. В случае обнаружения брака, курьером описывается характер повреждений в соответствующем пункте акта приема-передачи, на основании которого будет произведен возврат товара.
Время ожидания покупателя курьером в месте доставки составляет не более 10 минут. В случае отсутствия покупателя в месте доставки, курьер возвращает товар в магазин.
Бренд ROSSIGNOL ведет свою историю с 1907 года. Абель Россиньоль основал в местечке Вуарон (Франция) фирму по производству деревянных изделий для текстильной промышленности. Уже в 1911 году после экспедиции в Скандинавию на фирме был создан отдел, который занимался исключительно лыжами. В настоящее время компания ROSSIGNOL объединяет несколько брэндов: Rossignol, Dynastar, Lange и Risport, и предлагает полный набор экипировки для зимних видов спорта – все для людей, влюбленных в спорт.
Rossignol DELTA SPORT SKATING -IFP
Rossignol DELTA SPORT SKATING -IFP
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