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Лыжи беговые

Главная // Каталог / Лыжи беговые / Снаряжение / Лыжи беговые / Rossignol

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Артикул Размер  
RHIWF04 160 cm
В наличии
RHIWF04 170 cm
В наличии
RHIWF04 180 cm
В наличии
RHIWF04 190 cm
В наличии
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Rossignol DELTA SPORT SKATING -IFP

Цена

14 490
Цена со скидкой 45%
7 969
 
Описание Технологии Как заказать
Спортивные беговые лыжи начального уровня для конькового хода от компании Rossignol. Подойдут любителям активных лыжных прогулок. Благодаря конструкции Active cap, комбинирующей два материала с различными свойствами, сердечнику LDC Premium (Low Density Core), увеличенным боковым граням, за счёт техноллогии Extended Edge technology, и геометрии COBRA RACING лыжи обладают высокой стабильностью и производительностью. Cкользящая поверхность лыж K7000 с двойными бороздками SKATING DOUBLE GUIDE GROOVE, повышающими устойчивость и способность контролировать направление, создаёт отличное скольжение, а заниженный и короткий мыс придаёт лыжам повышенную манёвренность. На лыжах установлена платформа IFP для использования креплений системы TURNAMIC®, обеспечивающей лыже естественную гибкость и хорошее ощущение рельефа трассы.
Особенности:
• конструкция Active cap;
• технология Extended Edge technology;
• геометрия COBRA RACING;
• технология SKATING DOUBLE GUIDE GROOVE;
• платформа IFP.
Бренд:Rossignol
Год:2019/2020
Пол:Унисекс
Возраст:Для взрослых
Геометрия (мм):40/44/44/43
Сердечник:LDC Premium
Скользящая поверхность:K7000
Рекомендованные крепления:TURNAMIC® RACE SKATE
Вес пары (г):1260 г / 186 см
Назначение:Конек
Цена:14 490
Цена со скидкой 45% по акции:7 969


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