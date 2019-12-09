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Лыжи беговые

Главная // Каталог / Лыжи беговые / Снаряжение

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Fischer CARBONLITE SKATE COLD STIFF IFP Самые лёгкие профессиональные беговые лыжи для конькового хода от компании Fischer, зарекомендовавшие себя на гонках Кубка Мира. Благодаря мелкой, плоской… Бренд: Fischer Коллекция: 2019/2020 33 157 31 499 в наличии в 13 магазинах
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Fischer CARBONLITE SKATE PLUS MEDIUM IFP Самые лёгкие профессиональные беговые лыжи для конькового хода от компании Fischer, зарекомендовавшие себя на гонках Кубка Мира. Модель H-Plus имеет… Бренд: Fischer Коллекция: 2019/2020 33 157 31 499 в наличии в 5 магазинах
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Fischer CARBONLITE SKATE PLUS STIFF IFP Самые лёгкие профессиональные беговые лыжи для конькового хода от компании Fischer, зарекомендовавшие себя на гонках Кубка Мира. Модель H-Plus имеет… Бренд: Fischer Коллекция: 2019/2020 33 157 31 499 в наличии в 4 магазинах
45% Rossignol DELTA COMP SKATING IFP Спортивные беговые лыжи для конькового хода от компании Rossignol. Подойдут лыжникам-экспертам для использования на соревнованиях разного уровня и тренировках,… Бренд: Rossignol Коллекция: 2019/2020 21 700 11 935 в наличии в 15 магазинах
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45% Rossignol DELTA COURSE SKATING -IFP Спортивные беговые лыжи для конькового хода от компании Rossignol. Подойдут лыжникам-экспертам для использования на соревнованиях разного уровня и тренировках,… Бренд: Rossignol Коллекция: 2019/2020 24 150 13 282 в наличии в 14 магазинах
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45% Rossignol DELTA SPORT SKATING -IFP Спортивные беговые лыжи начального уровня для конькового хода от компании Rossignol. Подойдут любителям активных лыжных прогулок. Благодаря конструкции Active… Бренд: Rossignol Коллекция: 2019/2020 14 490 7 969 в наличии в 15 магазинах
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40% Fischer LS SKATE IFP Спортивные беговые лыжи для конькового хода от компании Fischer для активных любителей. Лыжи имеют гоночный профиль, сердечник Air Tec и универсальную… Бренд: Fischer Коллекция: 2019/2020 6 440 3 864 в наличии в 15 магазинах
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40% Fischer RIDGE CROWN Прогулочная модель для любой лыжни. Облегченная конструкция Air Channel. Система насечек Double Crown для уверенного держания в подъем. Прекрасное скольжение… Бренд: Fischer Коллекция: 2019/2020 4 760 2 856 в наличии в 15 магазинах
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Fischer SPEEDMAX 3D SKATE COLD MEDIUM IFP Новое поколение гоночных лыж для конькового хода от компании Fischer! Модель предназначена как для подготовленной трассы, так и условий мягкого снега.… Бренд: Fischer Коллекция: 2019/2020 41 052 38 999 в наличии в 4 магазинах
Fischer SPEEDMAX 3D SKATE COLD STIFF IFP Новое поколение гоночных лыж для конькового хода от компании Fischer! Модель предназначена как для подготовленной трассы, так и условий мягкого снега.… Бренд: Fischer Коллекция: 2019/2020 41 052 38 999 в наличии в 4 магазинах
Fischer SPEEDMAX 3D SKATE PLUS STIFF IFP Новое поколение гоночных лыж для конькового хода от компании Fischer! Модель предназначена как для подготовленной трассы, так и условий мягкого снега.… Бренд: Fischer Коллекция: 2019/2020 41 052 38 999 в наличии в 3 магазинах
45% Rossignol X-IUM SKATING PREMIUM S1 -IFP Флагманская модель в линейке профессиональных беговых лыж для конькового хода от компании Rossignol. Топовые гоночные беговые лыжи премиум класса, вобравшие в… Бренд: Rossignol Коллекция: 2019/2020 42 490 23 369 в наличии в 15 магазинах
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45% Rossignol X-IUM SKATING PREMIUM S2-IFP Флагманская модель в линейке профессиональных беговых лыж для конькового хода от компании Rossignol. Топовые гоночные беговые лыжи премиум класса, вобравшие в… Бренд: Rossignol Коллекция: 2019/2020 42 490 23 369 в наличии в 15 магазинах
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45% Rossignol X-IUM SKATING PREMIUM S3-IFP Флагманская модель в линейке профессиональных беговых лыж для конькового хода от компании Rossignol. Топовые гоночные беговые лыжи премиум класса, вобравшие в… Бренд: Rossignol Коллекция: 2019/2020 42 490 23 369 в наличии в 4 магазинах
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45% Rossignol X-IUM SKATING WCS -S2 -IFP Гоночные беговые лыжи высшего класса для конькового хода от компании Rossignol. Предназначены для профессиональных спортсменов для использования на Кубке Мира… Бренд: Rossignol Коллекция: 2019/2020 35 980 19 789 в наличии в 15 магазинах
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45% Rossignol X-IUM SKATING WCS JUNIOR- IFP Гоночные беговые лыжи для конькового хода от компании Rossignol для юнных и амбициозных спортсменов. Предназначены для использования на соревнованиях.… Бренд: Rossignol Коллекция: 2019/2020 18 480 10 164 в наличии в 14 магазинах
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45% Rossignol XIUM SKATING - IFP Гоночные беговые лыжи для конькового хода от компании Rossignol. Предназначены для профессиональных спортсменов и лыжников-экспертов, для использования на… Бренд: Rossignol Коллекция: 2019/2020 27 860 15 323 в наличии в 15 магазинах
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Fischer CARBON SK COLD MED HOLE IFP Самые лёгкие профессиональные беговые лыжи для конькового хода от компании Fischer, зарекомендовавшие себя на гонках Кубка Мира. Благодаря мелкой, плоской… Бренд: Fischer Коллекция: 2018/2019 28 947 27 500 в наличии в 3 магазинах
Fischer CARBON SK COLD STIFF HOLE IFP Самые лёгкие профессиональные беговые лыжи для конькового хода от компании Fischer, зарекомендовавшие себя на гонках Кубка Мира. Благодаря мелкой, плоской… Бренд: Fischer Коллекция: 2018/2019 28 947 27 500 в наличии в 5 магазинах
Fischer CARBON SK H-PLUS MED HOLE IFP Самые лёгкие профессиональные беговые лыжи для конькового хода от компании Fischer, зарекомендовавшие себя на гонках Кубка Мира. Модель H-Plus имеет… Бренд: Fischer Коллекция: 2018/2019 28 947 27 500 в наличии в 4 магазинах
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Информация по наличию товаров в магазинах обновляется с интервалом в 1 сутки

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